Violences conjugales : un bracelet pour protéger les victimes

Éloigner au plus vite les conjoints dangereux sans attendre la condamnation par un tribunal, c'est le premier objectif du bracelet anti-rapprochement utilisé depuis des années en Espagne. Il sera déployé dans l'Hexagone dès janvier 2020. Mais comment va fonctionner le dispositif ? Quand peut-il être installé ? Sous quelles conditions ?