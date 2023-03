Violences conjugales : un policier condamné pour non-assistance à personne en danger

C'est la fin d'un long combat judiciaire pour Ophélie, huit mois après son agression. Le 31 juillet 2022, son ex-compagnon la menace de mort. Il était en bas de chez elle. En paniquant, elle appelle la police. Mais le fonctionnaire n'a pas considéré sa plainte. Il est même allé jusqu'à l'insulter. Le lendemain matin, l'ex-compagnon revient et la roue de coups. Une patrouille de police finit par la prendre au sérieux et intervient. Son ex-compagnon est alors interpellé. Ophélie ne reste pas là. Elle porte plainte contre le policier qui a refusé de l'aider. En étant persuadée qu'il est également responsable de son agression. Le policier de quarante-neuf ans à affirmer ne pas avoir détecté de danger immédiat. Toutefois, la cour l'a condamné à huit mois de prison avec sursis et dix-huit d'interdiction d'exercer sa profession. C'est une victoire pour l'avocate de la victime. L'ex-compagnon d'Ophélie a été condamné à deux ans de prison ferme. Encore traumatisée, elle va déménager pour tenter de se reconstruire. TF1 | Reportage M. Bajac, S. Roland