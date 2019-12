Violences contre des Gilets jaunes : le policier qui avait jeté un pavé jugé

Le 1er mai dernier, un CRS avait été filmé et photographié alors qu'il lançait un pavé en direction de manifestants. Ce policier a été condamné cet après-midi par le tribunal correctionnel. C'est le premier à être sanctionné par la justice depuis la crise des Gilets jaunes. Il encourt une peine de trois mois de prison avec sursis, et pas d'inscription au casier judiciaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.