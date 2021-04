Violences contre les policiers : ce que disent les chiffres

Pour ces policiers lillois interrogés par TF1 dans le reportage ci-dessus, les violences dont sont victimes les forces de l'ordre ne cessent d'augmenter. Mais ils "ne baisseront pas les bras". "Notre travail consiste malgré la difficulté a être présent au quotidien". Entre 2009 et 2019, les agressions contre les forces de l'ordre sont passées de 26 721 à 37 431 par an. Soit une augmentation de 40% en dix ans. Quelle est la nature des violences ? Ces policiers montpelliérains le savent : les quartiers gangrenés par le trafic de stupéfiants représentent la principale menace. Les agents n'y sont jamais les bienvenus. Jets de projectiles, guet-apens, tirs de mortiers d'artifice voire arme à feu, les interventions peuvent très vite dégénérer. "On a essuyé les tirs de l'arme automatique d'un individu qui voulait protéger le produit stupéfiant qu'il avait stocké", témoigne Stéphane, chef d'unité de la brigade anti-criminalité de Montpellier. Ces agents expérimentés ont choisi ce métier par passion et disent ne jamais se sentir épuisés. "On aime ce qu'on fait, on essaie d'être le plus pro possible. S'il y a de la violence vers nous, on interpelle. On essaie de ne pas lâcher le terrain surtout", dit Sébastien, chef de groupe de la BAC. Mais face aux violences répétées, la démotivation et l'envie de faire autre chose sont fréquentes chez les policiers débutants.