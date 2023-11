Violences dans la Drôme : neuf personnes interpellées

Étaient-ils en train de fuir ? Sept suspects ont été interpellés dans leurs voitures, garées devant une résidence de Toulouse située à plus de 450 km de Crépol. Deux autres assaillants présumés ont été arrêtés dans le secteur de Romans-sur-Isère. L'un d'eux aurait porté le coup de couteau mortel à Thomas. Pour retrouver leurs traces, les gendarmes ont entendu plus de 70 témoins, présents lors de la fête. À chaque fois, le même récit de cette soirée qui dégénère. Analyse de la téléphonie, des caméras de surveillance, les circonstances de la mort de Thomas, 16 ans, se précise. Samedi, une dizaine de personnes se voit refuser l'entrée à la soirée par le vigile. Selon le procureur, des participants lui viennent prêter main-forte. Il s'ensuit un affrontement ultra violent, comme en témoigne les images dans le reportage en tête de cet article. La piste du règlement de compte semble s'éloigner. "On est ici dans une situation qui n'est pas une situation de rixe. On n'a pas deux bandes qui se sont donné rendez-vous pour en découdre. C'est un événement de violence. L'enquête permettra de déterminer les responsabilités", explique Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale. D'où venaient les assaillants présumés ? Pour l'instant, aucun détail n'a été communiqué sur leur profil. Une certitude, selon le procureur, "il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier". Mercredi, une marche blanche à l'initiative de la famille de Thomas sera organisée Romans-sur-Isère pour lui rendre hommage. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Jouanneau, O. Couchard, P. Michel