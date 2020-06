Violences dans un Burger King en 2018 : quatre CRS mis en examen

Quatre CRS ont été mis en examen pour violence volontaire. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé à maintes reprises des manifestants, dont plusieurs Gilets jaunes, dans un fast-food des Champs-Élysées. Les faits datent du 1er décembre 2018, le jour où des Gilets jaunes avaient pris d'assaut l'Arc des triomphes. Ces CRS sont laissés libres, mais placés sous contrôle judiciaire. Ils n'ont plus le droit d'exercer la fonction de policier, ni de porter une arme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.