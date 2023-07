Violences : déjà des conséquences sur le tourisme

Cette famille américaine a failli renoncer à un cliché devant la tour Eiffel. Inquiets, suite aux récents événements, ils ont pensé à annuler leurs vacances dans la capitale. Ils sont finalement arrivés dans la soirée du 3 juillet. "Nous avons finalement décidé de venir et d'en profiter. On reste à l'écart de tout ça et ici, tout semble très calme, on est bien.", s’exprime le père de famille. Mais, d'autres touristes plus inquiets ont décidé d'annuler leurs vacances. Isabelle Legros, gérante de l'établissement "Hôtel Plaza Élysées" de Paris, près de l'Arc de triomphe, en a fait les frais. Il y a 233 réservations de chambre qui ont été annulées, ce qui représente 64 743 euros de manque à gagner pour son hôtel. Ils reçoivent toujours des nouvelles réservations, mais il y a toujours des annulations qui arrivent encore. En île-de-France, les hôtels ont enregistré en moyenne 10% d'annulations, soit un manque à gagner de près de 100 millions d'euros. Depuis une semaine, la presse internationale relaie les épisodes de violences et dissuade certains touristes. Alors, quelle perspective dans les prochaines semaines ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, V. Abellaneda, M. Kherraji