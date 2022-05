Violences du 1er Mai : la colère des pompiers

Des agences immobilières, des banques, une chaîne de fast-food, mais aussi ce magasin de produits bio. Plusieurs commerces ont été attaqués. Ce restaurateur venait, lui, tout juste de réinstaller sa terrasse, brûlée par des manifestants. Voici sa terrasse, dimanche après-midi. Sur ces images, filmées par des habitants, des dizaines d’individus cagoulés s’emparent de moquette et de barrière pour allumer un incendie. La feu a pris de l’ampleur. Les pompiers étaient obligés d’intervenir. C’est alors que cette manifestante au casque orange s’en prend violemment à l’un d’entre eux et frappe à deux reprises dans son casque. Cet homme au sac rouge la tire en arrière avant que les policiers n’interviennent. Dans le quartier, ce lundi, beaucoup se disent choqués par le comportement de cette manifestante. Un sentiment partagé par les pompiers. Arrêtée peu après l’agression, la manifestante est toujours en garde à vue, ce lundi soir, présumée innocente. Âgée de 38 ans, cette ancienne infirmière manifestait en 2021 contre l’obligation vaccinale des soignants. Elle expliquait alors sa présence. Son compagnon a toujours du mal à comprendre. Elle pourrait rester en garde à vue jusqu’à mardi matin à huit heures. Une enquête est ouverte pour outrage, rébellion et violences sur une personne chargée d’une mission de service public. Elle encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement. T F1 | Reportage J. Cressens, M. Guihieux, M. Bajac