Violences entre supporters : un combat sans fin

En octobre 2023, l'entraîneur lyonnais est blessé au visage après le caillassage du bus de son équipe. Deux mois plus tard, un supporter est tué à Nantes, un centre d'entraînement de l'OM est saccagé par ses propres supporters. Samedi encore avant la finale de la coupe de France, il y a eu des violences malgré d’importants moyens policiers déployés. Que faut-il faire ? Peut-être s’inspirer de notre voisin allemand par exemple. Selon Sébastien Louis, spécialiste des supporters de football, pour un match entre deux équipes rivales, dès la gare, les policiers, nombreux et visibles, séparent les supporters des deux camps. En France, ces violences ont souvent lieu loin des stades et de la sécurité renforcée mise en place par la Ligue et les clubs. Ces faits tombent donc sous la responsabilité des forces de l'ordre. Pour le sociologue Dominique Bodin, les instances du foot se dédouanent. En France, des mesures sont déjà prises, comme des interdictions de stade pour les individus les plus violents. Faut-il aller plus loin comme en Angleterre où le prix des places a largement augmenté ? C’est une piste même si les violences n’ont pas complètement quitté le football anglais, comme à Londres, lors de la finale de l’Euro 2021. TF1 | Reportage M. Beringer, P. Gallaccio