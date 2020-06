Violences et racisme dans la police : ce que les annonces de Christophe Castaner vont changer

Sous la pression de l'opinion et des récentes manifestations, le gouvernement se devait de réagir et de fixer de nouvelles règles entre les forces de l'ordre et les citoyens. Christophe Castaner a fait plusieurs annonces ce lundi après-midi. Désormais, aucun mot ou acte raciste ne sera toléré parmi les policiers et gendarmes. Par ailleurs, la façon dont les personnes interpellées sont immobilisées va changer.