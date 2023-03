Violences, heurts : tensions dans plusieurs villes de France

Les bâtiments publics étaient les premières cibles des casseurs ce jeudi. À Lorient (Morbihan), la sous-préfecture est la cible de jets de pierres et de fumigènes. Un feu de poubelle déclenche alors un incendie dans le commissariat attenant et douze policiers ont été légèrement blessés. Selon les témoins sur place, ces violences sont l’œuvre de 200 à 300 éléments radicaux en marge du cortège. À Nantes (Loire-Atlantique), une centaine de blacks blocs a provoqué des affrontements avec la police avant de pénétrer dans un tribunal administratif dont l’entrée est dégradée. Comme à Bordeaux (Gironde), des barricades, des feux de poubelles et des violences ont eu lieu à Rennes (Ille-et-Vilaine) et au Havre (Seine-Maritime). Et à Rouen (Seine-Maritime), une femme de 40 ans a le pousse arraché lors des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. À Paris, un policier inconscient a dû être évacué par ses collègues puisqu’il a reçu un projectile de pierre sur son casque. Selon la police, dans la capitale, un millier de blacks blocs, souvent en tête de cortège, monte des barricades, provoque des incendies et cherche l’affrontement contre la police. Des manifestants ont été pris aux pièges par ces violences. Il s’agit de la neuvième manifestation organisée contre la réforme des retraites, la plus violente depuis le début du mouvement. TF1 | Reportage B. Christal, C. Ebrel