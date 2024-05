Violences, insultes, incivilités : l'appel à l'aide des pompiers

C'est le quotidien des pompiers, une intervention sans risque apparent. Si dans l'énorme majorité des cas, cela se passe bien, parfois, la situation dérape. Depuis plusieurs années, les pompiers sont comme les policiers, victimes de violences urbaines. Début 2021, c'est le ras-le-bol, des milliers de sapeurs-pompiers manifestent à Strasbourg après une Saint-Sylvestre chaotique, plusieurs guets-apens et une agression au couteau qui marquent les esprits. Parmi les soldats du feu blessés ce soir-là, nous avons retrouvé Xavier. Lors d'un secours à personne, la victime se retourne violemment contre les pompiers venus pour l'aider. En 2023, il y a eu 1 421 agressions, 555 pompiers blessés et 63 embuscades. Des chiffres stables, mais qui privent les pompiers de leurs repères. Depuis, ils doivent parfois être accompagnés par la police. Pour leur sécurité, les pompiers sont équipés de caméras-piétosn, leurs véhicules ont été renforcés et en cas d'incidents, les dépôts de plaintes sont systématiques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É, Schings