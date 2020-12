Violences lors de manifestations : quelles sanctions pour les casseurs ?

Pour les policiers, mettre des noms sur les visages anonymes est souvent une obsession. Identifier les black bloc qui ont saccagé de nombreux commerces parisiens ces derniers jours s'annonce laborieux. Samedi dernier, seuls 26 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Un seul devrait pour l'heure être jugé. Les plus rodés, eux, ont échappé aux mailles des filets grâce à leurs cagoules et leurs gants. Pourtant, d'après une policière, le sentiment d'impunité des casseurs finit parfois par leur jouer des tours. "Ils sont finalement dans un effet un petit peu tunnel, ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font. À un moment ou un autre, forcément, ils vont commettre des erreurs", a expliqué Linda Buquet. Les black bloc ont beau repeindre les caméras de surveillance, leur amateurisme peut être flagrant. C'est le cas d'un homme qui a oublié que son ADN se retrouverait sur le pavé qu'il a arraché du sol, lors de l'agression ultra violente d'un policier en 2016. Les suspects avaient été confondu grâce à une casquette rouge, une basket blanche, un grain de beauté et même un caleçon. Sur le papier, les dégradations matériels sont punissables de cinq ans de prison. Le seul impératif pour les magistrats est d'obtenir de preuves formelles. "Des personnes qui étaient présentes, il y en a des centaines, des milliers (...) Si on n'a pas la certitude que cette personne est impliquée personnellement dans la dégradation, on ne pourra pas la condamner", a rappelé Céline Parisot.