Violences au lycée : les parents d'élèves se mobilisent à Stains

Elèves, parents et profs ont laissé entendre leur ras-le-bol au lycée Maurice-Utrillo de Stains, en Seine-Saint-Denis. Ils se sont mobilisés pour alerter les pouvoirs publics. En cause, les scènes de violences fréquentes aux abords de l'établissement. Mardi 3 avril, un nouveau seuil a été franchi avec une agression au hachoir. Les témoignages recueillis sur place font froid dans le dos.