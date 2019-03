Violences : la nouvelle stratégie des policiers

En réponse des violences inédites survenues samedi 16 mars 2019, le gouvernement a mis en place une nouvelle stratégie pour maintenir l'ordre. Désormais, grâce à l'unité anticasseurs, des groupes d'une vingtaine de policiers particulièrement mobiles, les casseurs vont être identifiés et interpellés ou dispersés rapidement en allant au contact. Un dispositif déjà testé par les forces de l'ordre depuis plusieurs samedis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.