Violences : qui paient les dégâts ?

Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" en novembre 2018, 1 700 manifestants ont été blessés, ainsi que 1 000 policiers et gendarmes. Face à la casse, le Premier ministre Édouard Philippe veut montrer la fermeté du gouvernement. Pour l'exécutif, les casseurs ne devraient pas juste réparer les dégâts causés aux commerces et aux particuliers, mais aussi ceux infligés aux biens publics comme l'Arc de Triomphe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.