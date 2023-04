Violences : quelles poursuites pour les manifestants arrêtés ?

C'est l'une des images les plus marquantes depuis le début de la mobilisation. Le porche de la mairie de Bordeaux, incendié après la manifestation du 23 mars. Parmi les personnes interpellées ce soir-là, un jeune homme de 25 ans a reconnu les faits. Mis en examen samedi dernier et placé en détention provisoire, il risque jusqu'à dix ans de prison. Au total, ce jour-là dans la capitale girondine, les forces de l'ordre ont procédé à quatorze interpellations. Toutes, ont donné lieu à des suites judiciaires. Mais qu'en est-il dans le reste du pays ? Entre le 16 et le 25 mars, sur l'ensemble du territoire, 1 346 personnes ont été placées en garde à vue en marge des manifestations, 195 ont donné lieu à des poursuites. On ne connaît pas encore le nombre et la nature des condamnations et 158 personnes interpellées ont écopé de mesures alternatives, comme des avertissements. Pour le reste des personnes gardées à vue, certaines enquêtes sont toujours en cours, les autres ont été classées sans suite. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Guillet