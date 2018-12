Violences du 1er décembre : questions sur le dispositif de sécurité

Les autorités reconnaissent que le dispositif mis en place samedi était insuffisant ou inadapté. Il comptait 4 600 policiers et gendarmes, dont 650 hommes en mode d'intervention. On les a quand même vu reculer face aux manifestants les plus agressifs. Les forces de l'ordre se sont-elles senties en danger ? Les unités étaient-elles équipées pour riposter ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.