"Fake news" et violences : la rumeur qui enflamme l'Île-de-France

Une rumeur accuse les Roms d'enlever des enfants dans plusieurs cités de la région parisienne. Et elle est largement relayée sur les réseaux sociaux malgré les messages répétés de la préfecture, qui parle de "fake news". La police craint que cette fausse information n'enflamme les cités. Plusieurs membres de la communauté rom ont été violemment agressés. Dix-neufs personnes ont été placées en garde à vue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.