Violences urbaines à Alençon : que s'est-il passé ?

Pendant plus de deux heures, les tirs de mortiers d'artifice n'ont pas cessé. Une trentaine d'hommes cagoulés, armés pour certains de barres de fer, ont décidé de défier les forces de l'ordre. Si aucun blessé n'a été enregistré, une vingtaine de voitures ont été brûlées, notamment à quelques mètres seulement d'un centre loisirs. Les habitants, eux, se sont réveillés effarés ce matin. "Je pense que c’est un petit noyau de gens qui veulent semer la terreur et puis faire leur loi à eux", témoigne une riveraine. À l’origine de ces violences urbaines, l’arrestation ce mardi à Perseigne, un quartier populaire d’Alençon, d’un homme pour un refus d’obtempérer. Un suspect déjà très connu de la justice. D’autres arrestations avaient aussi eu lieu ces derniers jours sur fond de trafic de drogue. Les policiers parlent de représailles, avec chez certains jeunes, l’envie féroce d’en découdre. "Ce tir de mortier, s’il atteint un collègue ou un sapeur-pompier ou même un citoyen, les blessures peuvent être très graves, voire létales", s'exprime Stéphane Tristant, délégué départemental d’un syndicat de police. Des scènes similaires avaient déjà eu lieu il y a bientôt un an. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est lui-même rendu à Alençon en début d’année avec des promesses de renforts dans les forces de l’ordre. Le maire de la ville, lui, s’inquiète du très jeune âge de certains délinquants qui ont sans doute participé ce mardi aux violences. TF1 | Reportage G. Brenier, J.Y. Chamblay