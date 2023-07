Violences urbaines : ces villes qui annulent les activités d'été

C'est un rendez-vous majeur dans l'été des Blanc-Mesnilois, des activités en plein air ou encore une piscine pour les enfants. Mais cette année 2023, aucune de ces activités ne sera organisée. L'événement vient d'être annulé par la mairie, qui précise sur des affiches aux quatre coins de la ville : "Les économies serviront à réparer les dégâts commis par les émeutiers". Sur un marché, les habitants du Blanc-Mesnil se disent déçus par la décision. Un père de famille qui emmenait ses enfants, chaque année, sur une plage éphémère trouve cette décision injuste et incompréhensible. La commune de Seine-Saint-Denis porte encore les traces des violences urbaines. Au Blanc-Mesnil, les réparations sont estimées à 600 000 euros et l'annulation de l'événement, malgré des frais déjà engagés, permettrait, selon la mairie, d'économiser un cinquième de ce montant. La majorité municipale assume totalement, quitte à pénaliser l'ensemble de la population. L'opposition municipale dénonce, quant à elle, un message stigmatisant et une double peine pour les classes populaires du Blanc-Mesnil. TF1 | Reportage A. Bourdarias, L. Lassalle, F. Amzel