Violences urbaines : des pouvoirs élargis pour la police municipale ?

Il n'y a pas une minute à perdre, ces policiers municipaux ont reçu un appel de riverains. Leur immeuble est en train d'être tagué par des squatteurs. Mais à l'arrivée des agents, ces derniers sont déjà partis. Tapages nocturnes, bagarres, rixes... ce sont des policiers de proximité sous l'autorité d'un maire. Ils peuvent interpeller, verbaliser, signaler, mais jamais enquêter. Ce matin par exemple, dans une rue, ils ont repéré un véhicule suspect. "Dans ce cas de figure, on ne peut pas faire l'enlèvement nous-mêmes directement. On est obligé de faire appel à la police nationale", explique l'un d'eux. Problème, les policiers n'ont pas accès au fichier des personnes recherchées ni à celui des véhicules volés, et même les habitants se moquent d'eux. Le gouvernement souhaite élargir leurs pouvoirs, mais ne précise pas lesquels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, Z. Ajili et T. Joire