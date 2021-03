Violences urbaines : enquête dans les quartiers de Lyon et sa banlieue

Des patrouilles, armes à la main. Les policiers de Lyon et de sa banlieue redoutent que la situation dégénère à tout instant. Ils sont des centaines à sécuriser les quartiers sensibles de l'agglomération. Cette nuit est plutôt calme. Quelques jeunes bravent le couvre-feu et roulent en scooter sans casque autour des fourgons. Mais ces provocations n'ont rien de comparable à l'explosion de violences survenues avant-hier soir dans la commune voisine de Rillieux-la-Pape. Une vingtaine de jeunes ont brûlé des voitures et fait descendre un chauffeur de bus avant d'incendier son véhicule. Ce matin, les dégâts sont toujours visibles, les collègues du conducteur ne cachent pas leur exaspération. "On trouve ça injuste et on se sent démuni", confie l'une d'eux. Un sentiment d'insécurité malgré la présence policière. Le chauffeur n'a pas de blessure physique, mais il est en état de choc. "Il n'était vraiment pas bien, j'étais allé le voir à l'hôpital. Je l'ai encore eu hier au téléphone, il revit la scène sans arrêt", raconte un autre collègue. Selon le maire de la commune, ces violences sont commises par des bandes très organisées. "Ce n'est pas du tout spontané, puisqu'ils étaient tous habillés de noir, encagoulés. Certains avaient même une disqueuse thermique à la main pour scier des mâts de vidéoprotection", explique Alexandre Vincendet. Alors comment expliquer de telles scènes ? Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.