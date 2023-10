Violences urbaines : fermeté pour les délinquants et leurs parents

Dans les collectivités les plus touchées, la facture était levée pour remplacer bus et tramways incendiés, réparer les bâtiments endommagés. Alors, Élisabeth Borne annonce de nouvelles aides à la reconstruction. Environ 100 millions d'euros seront débloqués en complément de l'indemnisation des assurances. De nouvelles sanctions sont aussi prévues pour les mineurs participant aux violences urbaines, notamment un encadrement par des militaires dans certains cas. Face aux maires, la Première ministre a insisté sur la responsabilité parentale. Les parents seront financièrement mis à contribution en cas de dégradation. Ils pourront aussi être condamnés à des stages de responsabilité parentale ou des travaux d'intérêt général. Selon Julien Sanchez, maire (RN) de Beaucaire (Gard), face à la recrudescence de ces violences, la réponse pénale n'est pas à la hauteur. Enfin, le gouvernement veut déployer des forces d'action républicaine dans les quartiers en difficulté, composé de policiers, de magistrats et d'acteurs sociaux. C'est une initiative intéressante pour Anne Vignot, maire (EELV) de Besançon (Doubs), ville sélectionnée pour l'expérimentation. Elles seront aussi envoyées à Valence et à Maubeuge d'ici la fin de cette année 2023. TF1 | Reportage M. Guénégan, T. Herreman, A. Grollet