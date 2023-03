Violences urbaines : immersion avec l'unité d'élite des CRS

Après deux fusillades et un meurtre dans des règlements de compte à Nîmes, la compagnie 8, seule unité spécialisée de CRS, est déployée. Au pas de course, 60 policiers interviennent. Dans la cité, un homme a été tué par balle au mois de janvier. Leur objectif, c’est un salon de thé, identifié comme lieu de trafic. Les CRS se positionnent à l’entrée, tous les clients sont contrôlés. Cette opération coup de poing s'est bouclée avec, à la clé, une saisie de stupéfiants. Les policiers Nîmois, faute de moyens suffisants, n’avaient jamais pu rentrer à l’intérieur de ce café. Avec le renfort des CRS, ce point de deal a pu être intégralement fouillé. À Nîmes, les CRS resteront trois jours, avec comme mission principale d'empêcher un nouveau règlement de compte. Une fois le calme revenu, ils retourneront à la base de la compagnie 8 pour pouvoir intervenir partout en France sur les situations les plus critiques, ces policiers s'entraînent tous les jours. En maintien de l’ordre, ils doivent apprendre à affronter les manifestants les plus violents comme les black blocs et savoir détruire une barricade en quelques secondes. TF1 | Reportage R. Maillochon, A. Bacot, J.Y. Chambay