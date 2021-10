Violences urbaines : la vidéosurveillance est-elle efficace ?

La scène est d'habitude digne de banlieues sensibles. Ce matin, les habitants d'Alençon ont pourtant eu droit à ce spectacle : une dizaine de voitures brûlées sous le regard sidéré du maire de la ville. L'attaque est vraisemblablement signée de jeunes d'un quartier où le trafic de drogue devient omniprésent, alors qu'Alençon compte 60 caméras de surveillance. Cette petite ville de 25 000 habitants est pourtant loin d'être une terre de criminalité. La présence de caméra dans les rues rassure globalement les habitants. Les policiers, eux, le répètent : plus de caméras ne changera rien, seuls des renforts parmi les forces de l'ordre permettront de faire baisser la délinquance. Les caméras de surveillance sont régulièrement dans le collimateur des voyous, comme ici il y a quelques jours à Oyonnax, où des jeunes cagoulés n'ont pas hésité à les scier avant de les détruire. L'an dernier à Montbéliard, des délinquants déchaînés s'y étaient même pris avec une pelleteuse pour ne plus être surveillé. À Villejuif, au sud de Paris, l'installation récente d'une caméra face à un point de deal a permis d'atténuer le trafic, même si les habitants restent partagés. Les 50 villes les plus peuplées de France comptent à elles seules près de 12 000 caméras de surveillance. Un chiffre qui a doublé en moins de dix ans.