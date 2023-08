Il a tout perdu dans les violences urbaines : l’appel à l’aide d’un chocolatier du Loiret

"Voilà ce qui reste, rien, un grand vide. Tout a brûlé, tout a été rasé". Patrick Vriet, chocolatier à Montargis (Loiret) a toujours du mal à revenir sur les lieux de son ancien commerce. La voix déchirée, il peine encore à réaliser et à accepter. Il ne reste plus rien de sa chocolaterie. Douze années de travail envolées en quelques heures. Dans la nuit du 29 juin, les violences urbaines frappent le centre-ville, les dégâts sont considérables. L'immeuble qui abritait la chocolaterie est incendié avant de s'effondrer, emportant également une pharmacie. Pour Patrick Vriet, le préjudice est estimé à 200.000 euros. Mais à ce jour, il n'a rien touché ou presque : 15.000 euros d'avance de son assurance. "Ça part très vite, il y a déjà eu 7000 euros avec le licenciement de la vendeuse. C'est une goutte par rapport à tout le reste", dit-il. Si le bâtiment est parti en fumée, il doit continuer à payer les impôts, son prêt et rembourser ses fournisseurs. Soit 4000 euros en tout chaque mois et zéro recette. "Je ne peux pas continuer comme ça avec le découvert à la banque. C'est dur", assure-t-il.