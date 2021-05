Violences urbaines : l’appel du maire de Rillieux-la-Pape

Tir de mortiers, voitures incendiées, policiers caillassés... Exaspéré par cette violence commise par des délinquants parfois très jeunes, Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape (Rhône) a fait un choix radical. Il propose aux habitants de dénoncer les délinquants même s'il s'agit de leurs propres enfants. "Si un père ou une mère de famille se rend compte que son enfant a participé par exemple à l'agression d'un policier ou à des violences urbaines, il est peut-être de la responsabilité de ce parent de dire mon enfant est en train de tomber dans la grande délinquance. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Et peut-être qu'il faut un moment le sortir du quartier, de la famille. Déconstruire ces enfants pour les reconstruire. Et qu'ils se remettent sur le droit chemin". Cet élu local invite à faire ces dénonciations sur la nouvelle plateforme de signalement de la police nationale. Mais, ses propositions divisent les habitants. Est-il légal de dénoncer un enfant à la police ? La loi punit même la non-dénonciation d'un crime à venir et de ses auteurs. Par contre, si les criminels sont nos enfants, la loi ne nous impose pas de les dénoncer. La police elle-même met en garde contre ces pratiques de dénonciation. "Le risque, c'est d'avoir une masse d'informations importante. Des informations qui soient totalement erronées. Un travail d'investigation, d'enquête qui est important à mener", précise Thierry Clair, secrétaire général adjoint "UNSA Police". À Rillieux-la-Pape, une distribution de tracts aura lieu dans les prochains jours pour promouvoir cette campagne de dénonciation très particulière. La mairie va bientôt mettre en place un numéro de téléphone et une adresse e-mail pour recueillir d'éventuelles informations.