Violences urbaines : le soutien aux maires

Des habitants et des élus de communes voisines sont venus par centaines sortir du silence face aux violences des derniers jours. "C'est important, par solidarité avant tout et condamné cet acte horrible. C'est surtout pour ça qu'on est là", déclare Marie-France Ettori, conseillère municipale (Libres !) de Villejuif (Val-de-Marne). Un soutien personnel au maire de L'Haÿ-les-Roses, dont le domicile a été attaqué ce week-end. Une voiture en feu a été lancée contre sa maison. "Vous imaginez le drame qui a touché ma famille, le choc, l'émotion qui a pu être la nôtre. Effectivement, le sentiment que votre monde s'écroule. Et voir autant de monde réuni pour dire son soutien, ça nous fait imaginer qu'on va peut-être réussir à sortir quelque chose de bien de tous ces malheurs", affirme Vincent Jeanbrun. À midi, des sirènes ont retenti à l'unisson en Bretagne, en Île-de-France ou sur la Côte d'Azur, partout, le même besoin de réagir. Une centaine de maires a été attaquée depuis sept jours. À Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), beaucoup d'émotions. Leur maire Emmanuel François a été pris à partie et attaqué. Des émeutiers ont commencé à détruire sa voiture. "Je peux vous assurer que ça a été extrêmement difficile à traverser, et je vous remercie beaucoup", lance-t-il, la voix pleine d'émotion, aux gens venus le soutenir. "Ce n’est pas simple, mais nous allons y arriver. Il est hors de question de céder, parce que si l’on cède, c’est leur donner raison", affirme Emmanuel François. Un appel à l'apaisement, au retour au calme. TF1 | Reportage F. De Juvigny, W. Wuillemin