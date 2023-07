Violences urbaines : retour à Nanterre 15 jours après

Dans ce parc de Nanterre, les enfants jouent à côté de leur manège calciné. Les restes, des nuits de violences qui ont embrasé la ville il y a deux semaines. Au milieu de ce carrefour, un bus incendié auquel les riverains ne font presque plus attention. Mais pour cette habitante du quartier, sa présence ravive des mauvais souvenirs. À Nanterre, la vie a repris son cours au milieu des tags. Dans cette cité, les messages de tristesse et de colère ont tapissé les murs. Actuellement, les habitants se sentent désemparer. "Il n’y a plus de respect pour la police… Il y a gros manquement déjà par rapport à l’éducation", témoigne ce père de famille. Dans la cité Pablo-Picasso, où vivait Nahel avec sa mère, une importante présence policière est particulièrement visible depuis les violences urbaines. Dix jours après la fin des violences, la colère des jeunes ne retombent pas. Après plusieurs nuits d’accalmies, les habitants de Nanterre craignent une recrudescence des violences à l’approche du 14-Juillet. Dans la ville, le traditionnel feu d’artifice a été annulé cette année. TF1 | Reportage J. Quancard, A. Mersi Bakchich