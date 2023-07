Violences urbaines : un coût estimé à 650 millions d'euros

À Montargis, c'est l'heure des comptes, et les dégâts sont considérables. Au total, 80 commerces et bâtiments publics ont été vandalisés dans le Cœur de ville. Les assureurs enchaînent les expertises et les devis. Pascale Richer, agent d'assurance, à une dizaine de dossiers a géré, comme celui de Camille Lajus, commerçante. Dans le magasin de vêtements, la vitrine a été cassée par des coups de marteau. Ils n'ont pas pu rentrer et rien n'a été volé. Le montant des travaux est de 1 500 euros. Théoriquement, la franchise est de 450 euros, mais la compagnie ne va pas lui demander, un petit geste très apprécié. Dans le magasin voisin, deux vitrines sont à changer, pour un montant cette fois, de 7 000 euros. Là encore, tout est pris en charge par les assurances, mais ce n'est pas toujours le cas. À Montargis, l'immeuble sur les images a été incendié et puis il s'est effondré. Emportant avec lui une pharmacie et la chocolaterie de Patrick Vriet, qu'il tenait depuis douze ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Moncelle, B. Sisco