Violent incendie dans les Pyrénées-Orientales : des habitants évacués près de Perpignan

Avec 15 départs de feu ce lundi 19 juillet 2021 et 29 hier, le début d'été est tendu dans le département des Pyrénées-Orientales. De gros moyens ont été engagés dès le début de cet après-midi à Baho à l'ouest de Perpignan. Les pompiers étaient prêts pour une nouvelle journée compliquée alors que le département enregistre une tramontane forte depuis une semaine et un déficit en eau de 50 à 70 %. Un feu a pris près de la départementale 616. Il a mobilisé 150 hommes et un dispositif aérien, lui aussi étoffé. Cinq avions et un hélicoptère sont intervenus pour limiter au maximum les dégâts dans le village. Bilan, deux pompiers ont été légèrement blessés. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées, dont les occupants d'un centre d'accueil pour handicapés. Trente hectares ont été brûlés et deux habitations touchées par les flammes. La gendarmerie a ouvert des enquêtes pour tenter de déterminer l'origine de ces incendies.