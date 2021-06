Violent orage à Lyon : des dégâts et des habitants encore sous le choc

À Lyon, il aura fallu des heures de travail pour rendre les quais de Saône à la circulation. Mercredi dernier, c'est un torrent de boue qui a dévalé une pente. Riverains et automobilistes ont été pris d'un vent de panique. Selon certains habitants, les personnes en voiture étaient vraiment en situation de détresse. Ils voyaient les poubelles et les pierres partir et se demandaient si leur véhicule allait tenir. L'orage s'est déclenché peu avant 19 heures, bref, mais d'une violence inouïe. Des trombes d'eau et de grêle s'abattent sur l'agglomération lyonnaise. Les voitures glissaient sur les grêles lorsqu'elles tournaient. Les Lyonnais se précipitent alors pour se mettre à l'abri dans des bouches de métro ou dans les bus. Malgré tout, un couple avoue avoir eu peur. Les pompiers ont reçu 800 appels de secours. Sur le département du Rhône, ils ont réalisé 150 interventions. Elles étaient essentiellement pour des inondations. Heureusement, sans gravité. C'est presque un miracle, mais on ne déplore aucune victime.