Violent orage de grêle à Nice

Ce que vous voyez dans les images, ce n’est pas la route du ski, mais bien la Promenade des Anglais, sous la grêle cet après-midi. Elle s’est accumulée jusqu’à recouvrir, en partie, le bord de mer. Après l’orage, il faisait sept degrés ce soir à Nice. Des promeneurs venus du nord sont encore surpris. “On était à vélo, tranquilles, en tee-shirt et en short, et maintenant, nous voilà en capuchon et un peu froid”, “C’est vrai qu’on a eu du beau soleil, on a été à la mer, il y a une semaine. Ça surprend”, réagissent-ils. Une couverture blanche a aussi été observée à l’aéroport de Nice ou dans les gares. Et ce sont les mêmes images à Saint-Laurent-du-Var ou à Cagnes-sur-Mer. À Grasse, dans l'arrière-pays, c’est la neige qui est tombée en abondance, un 22 avril. L’épisode de grêle n’a provoqué aucun incident, mais la circulation a été perturbée sur l’autoroute A8. TF1 | Reportage L. Attal, S. Boujama