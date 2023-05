Violente agression d'un boulanger : il raconte son calvaire

Il a encore du mal à marcher, mais ses blessures sont avant tout psychologiques. Ce gérant d'une boulangerie nous a donné rendez-vous loin de chez lui, dans un lieu public. Il souhaite rester anonyme. Ce début de semaine, il est trois heures du matin lorsqu'il sort de son domicile pour se rendre au travail. Au moins quatre personnes l'attendent dehors et l'enlèvent. C'est le début d'une nuit de cauchemar. Ses ravisseurs vont l'amener jusqu'à sa boulangerie, où ils vident la caisse, puis ils retirent de l'argent avec sa carte bancaire. Ils repartent avec un peu plus de 3 000 euros. Ils vont finir par abandonner leur victime en chaussettes et en caleçon, à proximité d'une station-service. Comment expliquer un tel déchaînement de violence ? Les malfaiteurs pensaient qu'il avait en sa possession plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide. L'ont-ils suivi à la sortie du travail pour lui tendre un guet-apens ? C'est désormais l'inquiétude des commerçants du quartier. À Creil (Oise), ils sont nombreux à avoir déjà subi des cambriolages ou des braquages. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Bouffard, M. Belot