Vague de chaleur en Méditerranée : comment le changement climatique aggrave la situation

Va-t-il falloir rajouter des graduations sur nos thermomètres ? Depuis deux semaines, les températures s'envolent : 45 degrés en Italie et en Espagne, 48 degrés en Algérie, 49 degrés en Tunisie. C'est du jamais-vu de mémoire des météorologues. Mais ces épisodes vont devenir de plus en plus fréquents et intenses avec le changement climatique. Même en mer, la canicule se ressent. La Méditerranée a battu, lundi 24 juillet, son record de chaleur, avec une eau à 28,7 degrés. Le pourtour méditerranéen n'est pas le seul touché. Avec 52 degrés en Chine et 53 degrés en Californie, ce mois de juillet 2023 sera probablement le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de la météorologie.