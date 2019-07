Violents orages dans le Puy-de-Dôme : la circulation perturbée, des sous-sols inondés

L'épisode a duré près d'une heure et demi. La pluie et la grêle se sont abattues sur les hauteurs de Clermont-Ferrand en fin d'après-midi, avec une intensité rare. Des phénomènes qui ont largement perturbé la circulation dans le Puy-de-Dôme et ont fait d'importants dégâts, notamment dans la commune de Chanonat. Plusieurs sous-sols ont été partiellement inondés à cause de fortes coulées de boue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.