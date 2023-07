Violents orages dans l'Est : le système d'alerte a fonctionné

L'alerte a été reçue par près d'un million de téléphones mardi 11 juillet par le biais d'une sonnerie et un message. C'était une surprise pour beaucoup d'habitants. Le message est informatif et efficace, les gens ont suivi la consigne du message. Le préfet de Jura, Serge Castel, utilisait ce dispositif pour la première fois et il confirme son efficacité. "On a très rapidement vu sur nos vidéosurveillances, sur tout le département et autoroute, une diminution drastique de la circulation et pareil dans les voies publiques.", dit-il. Ce système s'appelle FR-Alert, un dispositif national lancé en juin 2022. Le principe est simple. En cas de danger pour la population, graves intempéries, accidents industriels, incendie et terrorisme, les préfectures rédigent un message d'alerte transmis à tous les opérateurs qui le diffusent sur toutes les antennes-relais des secteurs touchés. La note arrive immédiatement sur tous les téléphones présents dans la zone, ceux des habitants, mais aussi des personnes de passage, et même des touristes étrangers. TF1 | Reportage F. Litzler, H. Dreyfus, M. Simon