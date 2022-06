Violents orages de grêle : l'Indre à nouveau sinistré

Cinq minutes à peine, et pourtant, certains habitants ont trouvé le temps très long. L’orage de grêle a laissé des traces comme sur la petite commune du Pêchereau où les dégâts sont nombreux. Pour la mise en place des bâches, la solidarité entre voisins a été immédiate pour protéger les maisons avant l’arrivée de nouveaux orages. Tout près de là, une dizaine de communes a été touchée par les chutes de grêles, comme à Argenton-sur-Creuse peu après 22 heures. Les grêlons ont endommagé les toitures les plus légères. Plus de 400 foyers ont été privés d'électricité alors les agents communaux s’activent. Une quinzaine de bâtiments publics a été également impactée. À Châteauroux, l’orage a été particulièrement violent. Après la nuit mémorable du 21 mai dernier, les habitants sont encore particulièrement touchés. Autre inquiétude pour la nuit à venir avec des vents violents qui pourront atteindre, par endroits, les 100km/h. T F1 | Reportage G. Frixon, C. Madronet