Violents orages et inondations dans l'Allier

Certaines rues ont été comme englouties sous les eaux. Des pluies diluviennes pour un torrent de boue qui déferle tôt ce lundi matin à travers les habitations. La retraitée, à l'image, est encore en état de choc. À 73 ans, elle vit seule dans une maison en contrebas de la route. Au rez-de-chaussée, l'eau a rempli son salon et sa cuisine. Entre trois heures trente et sept heures ce matin, d'importantes précipitations touchent la commune et ses environs. Dans certaines maisons, il y avait plus de 30 centimètres d'eau, au lever du jour. Tout au long de la journée, certains habitants ont épongé l'eau et nettoyé la boue comme ils pouvaient. En quelques heures à peine, il est tombé l'équivalent de deux mois de précipitation. Selon le Lieutenant-colonel, Eddy Peyrard, chef de site, sapeurs pompiers de l'Allier, quatre re-logements nécessaires ont été recensés, du fait des logements inhabitables. Dans le département voisin de la Corrèze, les fortes pluies du jour ont entraîné la fermeture d'une route départementale à Tulle, après un éboulement. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes, F. Litzler