Viols sur mineure : un PDG incarcéré

Il y a une semaine, la perquisition au siège d'Assu 2000 a été déterminante. Quatre jours plus tard, son PDG multimillionnaire, Jacques Bouthier, 75 ans, est mis en examen et placé en détention provisoire. Ce matin, il démissionne de ses fonctions de président. L'enquête débute en mars dernier. Une jeune femme de 22 ans se présente dans un commissariat. Elle est captive du PDG et indique être logé par le millionnaire dans un appartement francilien depuis plusieurs mois. La plaignante précise qu'elle n'est pas séquestrée et affirme avoir été régulièrement violée. Récemment, Jacques Bouthier lui aurait reproché son âge, jugé trop vieille. À 22 ans, il lui aurait demandé de trouver une remplaçante. Quelques jours plus tard, une adolescente de quatorze ans aurait alors pris place dans l'appartement. La plaignante aurait également réussi à filmer Jacques Bouthier et cette mineure dans un lit. La vidéo est aux mains des policiers. Le chef d'entreprise apprend l'existence de ce film, son objectif est de faire disparaître la vidéo. Il aurait constitué une équipe pour enlever la jeune femme de 22 ans. L'épouse du millionnaire est sollicitée ainsi que deux employés de la compagnie, un ancien gendarme et une jeune femme proche de la plaignante. Tous sont interpellés avant de passer à l'acte. Ils sont mis en examen et sont placés en détention provisoire. Des faits passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Contactée l'avocate de Jacques Bouthier a refusé de s'exprimer. T F1 | Reportage R. Maillonchon