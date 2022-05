Virement bancaire instantané : pratique, fiable mais encore trop cher

Ces applications remportent un succès fou auprès des moins de 30 ans. Lydia, Paylib et Pumpkin sont les plus connues. Elles permettent avant tout de faire des virements en temps réel entre particuliers et en toutes circonstances. On peut aussi faire des achats entre particuliers, mais aussi payer des artisans ou des professionnels de santé, comme Thaïs Biénabé, psychologue clinicienne. Désormais, un patient sur deux lui fait un virement instantané. Les banques traditionnelles veulent rattraper leur retard dans ce domaine. Jusqu'ici, elles facturent ce service environ un euro pour chaque virement instantané. La Banque postale est la première à supprimer tous les frais pour les particuliers comme pour les professionnels. Bientôt, tous les virements se feront en temps réel. Pour ce grand établissement, l'objectif est d'élargir sa clientèle et de séduire les jeunes. "C'est une tendance qui va se généraliser" nous explique Laurence Félix-Makatcheff, la directrice adjointe des paiements de La Banque Postale. De plus en plus sécurisé, le virement instantané garantit une protection efficace contre la fraude bancaire et les arnaques. "Aujourd'hui, le virement instantané a, à peu près, le même risque de fraude que le paiement par carte au point de vente. Et c'est un niveau de fraude dix fois inférieur à celui d'un chèque", nous fait savoir Julien Lasalle, secrétaire du comité national des paiements scripturaux (CNPS). Pour l'instant, les transactions instantanées ne représentent que 3% du volume total des virements réalisés en France, loin derrière la Suède où un tiers des paiements se fait déjà grâce aux téléphones. T F1 | Reportage P. Ninine, M. Dupont.