Virus chinois : comment les Français de Wuhan vont être rapatriés

Depuis plusieurs jours, une cellule de crise planche sur une opération de rapatriement au Quai d'Orsay, pour les Français qui le souhaitent. Elle prendra la forme de deux vols successifs. Le premier appareil, un Airbus A340 militaire, pourrait décoller à 23h30 ce soir, direction Wuhan, pour rapatrier un premier groupe d'ici à la fin de semaine. Le deuxième avion, un A380, suivra le même plan de vol un peu plus tard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.