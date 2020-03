Virus et transports en commun : faut-il s'en inquiéter ?

L'épidémie de coronavirus n'impose pas la suspension des transports en commun, ni au stade 2 ni au stade 3 s'il est atteint. C'est ce qu'a rappelé la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, ce lundi après-midi. Inquiets de la propagation du coronavirus, des chauffeurs de bus ont exercé leur droit de retrait. Une dizaine de lignes en Essonne et en Seine-et-Marne sont à l'arrêt ce soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.