Virus : les incohérences des consignes dans les lieux publics

Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus, les consignes changent pour les rassemblements et les lieux publics. C'est parfois difficile de s'y retrouver. Au Louvre, par exemple, les personnels n'ont pas voulu reprendre le travail ce lundi en faisant valoir leur droit de retrait. Mais qui peut l'exercer ? Le choix des événements annulés est-il cohérent ? L'interdiction de tous les événements est-elle envisageable ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.