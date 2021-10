Visas : la France durcit les conditions à l’égard du Maghreb

C'est un constat amer pour la France. L'immense majorité des procédures d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière n'aboutit pas, et notamment vers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Entre les mois de janvier et juillet cette année, 14 456 ressortissants de ces trois pays ont reçu une obligation de quitter le territoire français. Mais seuls 233 d'entre eux sont retournés dans leur pays, soit 1,6% d'expulsion effective. Car pour que la France puisse expulser, il faut que le pays d'origine accepte son ressortissant. Or dans la plupart des cas, il refuse pour des raisons financières. “Les étrangers qui se trouvent dans les pays, notamment du Nord, travaillent et envoient une partie de leur argent dans leur famille dans le pays d'origine. Donc, ces transferts de fonds sont des flux financiers qui sont extrêmement importants”, explique Matthieu Tardis, chercheur à l’IFRI. Alors, la France fait pression sur ces pays. Désormais, deux fois moins de visas seront délivrés aux Algériens et aux Marocains, 30% en moins pour les Tunisiens. La priorité sera donnée aux travailleurs qualifiés et aux étudiants en cursus avancés, au détriment des autres demandes comme les regroupements familiaux. Ce mardi devant l'ambassade de France à Rabat, l'annonce passe mal. “Ici au Maroc, nous considérons que cette décision est une répression contre les Marocains et contre la liberté de voyager”. La mesure constitue en effet un changement majeur. Ces six derniers mois, la France a approuvé trois demandes de visa sur quatre depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.