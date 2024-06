Visite de Volodymyr Zelensky : "Merci la France !"

Son armée est en difficulté sur le front. Plus que jamais, Volodymyr Zelensky a besoin du soutien de ses alliés. Reçu avec les honneurs au palais Bourbon, le président ukrainien s'exprime pour la première fois depuis la tribune de l'Assemblée. Dans un hémicycle clairsemé à ses deux extrémités, une dizaine de députés de La France insoumise seulement, une trentaine sur les bancs du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, Volodymyr Zelensky est venu demander de l'aide une fois de plus, car, selon lui, c'est toute l'Europe qui est menacée. "Tout cela vise aujourd'hui l'Ukraine. Mais cela peut viser d'autres pays demain. Ce régime russe ne connaît pas de limites", affirme Volodymyr Zelensky, message martelé à chacune des étapes de sa visite, au Quai d'Orsay, au ministère des Armées et surtout avec Joe Biden, lui aussi à Paris. Le président américain profite de cette rencontre pour lui annoncer une bonne nouvelle. Au soir de ce vendredi 7 juin, Volodymyr Zelensky est à l'Élysée, où il doit dîner en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, l'occasion sans doute d'évoquer la livraison des avions Mirage promise ce jeudi 6 juin pour le début de l'année 2025. En attendant cette nouvelle aide militaire, les deux dirigeants ont signé un accord de coopération. Il prévoit plusieurs centaines de millions d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine. TF1 | Reportage L. Zajdela