Visite d'Emmanuel Macron : les Calédoniens attendent des réponses fortes

La venue d'Emmanuel Macron en pleine crise insurrectionnelle a surpris plus d'un Calédonien, occupé à se ravitailler comme chaque jour. Qu'en attendent-ils ? "J'ai plus discuté avec les élus indépendantistes pour qu'ils pussent faire avancer les choses", confie un habitant. Est-ce possible ? "Je pense que ça va être quand même assez tendu parce qu'il n'est pas forcément le bienvenu", ajoute-t-il. De fait, parmi les Kanaks que TF1 rencontre, il y a de la méfiance ou carrément de l'hostilité. Et il y a ceux qui espèrent voir le président apaiser les tensions. Dans un quartier mixte non-indépendantiste, les natifs de l'île ont surtout peur d'être abandonné un jour par la métropole, comme l'explique Daniela. " On a toujours été Français. Aujourd'hui, on demande qu'il nous prouve qu'on est encore Français, qu'il peut nous aider parce que la France est un pays riche, un pays fort. Qu'il nous montre que nous, on fait toujours partie de la France, c'est ça qu'on veut. Qu'il nous dise tout simplement : je suis là, je viens vous voir, j'écoute vos doléances et je peux vous aider". Quant aux métropolitains installés seulement depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie, leurs avis sont partagés. Certains, comme François Jourdel, chirurgien à Nouméa, estiment qu'il faudrait peut-être renoncer à la réforme qui a déclenché les émeutes. "S'il y a le dégel du corps électoral évidemment, c'est mieux. Je préfère quand même pouvoir avoir le droit de vote, je paie mes impôts, mais je n'en fais pas une condition sine qua non au fait de rester là. Ce n'est pas une priorité dans ma vie en Calédonie". Pour lui, la priorité, c'est la sécurité. De l'avis de tous en tout cas, cette visite présidentielle de quelques heures est à haut risque. TF1 | Reportage M. Scott, F. Amzel