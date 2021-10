Visite privée des villas secrètes de Marseille

Commençons par remonter le temps, en 1884. Imaginez un baron, avoir une envie folle de construire un mini Chambord face à la Méditerranée. Voilà la villa Castellamar, un château au bord de la mer. Le châtelain d'aujourd'hui a transformé ce joyau en thermes marin et siège d'une entreprise de cosmétiques. Les pièces d'exception y sont bien conservées avec ce salon orné d'une tapisserie d'Aubusson qui n'a pas bougé depuis le XIXe siècle. Les voisins du baron se sont aussi inspirés des lumières pour construire leur résidence secondaire. Corinne Semerciyan, guide-conférencière, nous invite à bien ouvrir l'œil pour les distinguer. La villa Gabriel, réplique du Petit Trianon de Marie-Antoinette ne peut pas se visiter, comme la plupart des autres habitations luxueuses où les propriétaires veulent rester discrets comme l'époque. Au XIXe siècle, les bâtisseurs sont de riches industriels négociants ou des armateurs marseillais. C'est l'un d'eux qui a fait construire cet énorme gâteau en chantilly, "la villa Gaby". Gaby Deslys, chanteuse de music-hall, se fait offrir cette folie par son amant, le roi du Portugal en 1918. Elle y a invité toute la jet-set des années 20 pour faire la fête. Cette villa de type italienne est une révolution à l'époque en Provence. Désormais propriété des hôpitaux de Marseille, la villa se charge d'accueillir aujourd'hui des congrès médicaux ou des cocktails de fin de thèse. Des événements prestigieux avec une des plus belles vues de la cité phocéenne. En face, une autre folie de l'époque est visible. Cette fois-ci, on y accède en bateau. Nous voici sur une île, un ancien fort militaire sous Napoléon III qui a appartenu à une autre artiste, Liane Degaby. L'île Degaby était aussi un lieu de réception. Liane Degaby accueillait tout le Paris de la belle époque à l'intérieur de ce mini château fort. Aujourd'hui, l'île accueille toujours des événements et une plage privée l'été pour les clients d'un grand hôtel du centre-ville, qui comme à l'époque, souhaite s'offrir une folie à Marseille.