Visite virtuelle : survoler Marseille en gardant les pieds sur terre

Pour éviter la foule, découvrez cette technique imparable : visiter Marseille virtuellement grâce à un drone avec une caméra embarquée. Les touristes sont bien sur place, mais ils ne bougent pas de leur transat pour découvrir la ville. L'effet est tellement saisissant que certains essaient même de prendre des photos. Pour quinze euros par personne, l'expérience attire non seulement les touristes, mais aussi les Marseillais.